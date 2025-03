Le légumier ultra-trailer

Lionel Faujour est installé à Plounévez-Lochrist depuis 2006. Associé avec son frère, il produit les légumes de plein champ typiques du Nord-Finistère sur 45 ha : courgettes, panais, navets, ou autres potimarrons. En 2017, il découvre le grand frisson de l’ultra-trail : des courses d’au moins 80 km avec plus ou moins de dénivelé, et à réaliser dans des conditions parfois difficiles. Il se prend très vite de passion pour ce sport, parfois similaire et souvent complémentaire à son métier de légumier. Comme il dit lui-même : « Tous les agriculteurs sont des coureurs d’ultra-fond en raison de leur mental hors-normes. »

Courir pour la bonne cause

Lionel Faujour se sert également de la médiatisation des courses pour faire connaître l’association Eclas qui lutte contre une maladie infantile : l’amyotrophie spinale de type 1. « Je cours toujours avec le flyer de l’association accroché à mon dossard », déclare l’agriculteur. « Mon but n’est pas de récolter des fonds via des sponsors mais de sensibiliser les gens à cette maladie. »

Dans cet épisode, il explique comment il fait cohabiter son sport et son métier ; deux activités passionnantes mais également exigeantes et chronophages.