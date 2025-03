Des Pays-Bas au Centre-Bretagne

Originaires des Pays-Bas, Jaap et Lutske Zuurbier sont venus s’installer à Plounévézel (29) en 1989. « Nous avons choisi la Bretagne car nous recherchions une ferme où l’on pouvait pâturer encore plus qu’en Hollande », raconte l’agriculteur. « À l’époque, nous avons également trouvé que la région était très dynamique comparée à la Normandie, par exemple. » Depuis quatre ans, le couple est en Gaec avec leur fils Nicolaas. Ils élèvent 120 vaches laitières sur une surface de 140 hectares, privilégiant une agriculture biologique axée sur le pâturage et l’autonomie. Année après année, une bonne partie de la famille Zuurbier a posé ses valises en Bretagne. Les trois frères de Jaap sont agriculteurs dans des communes voisines, et une de ses trois sœurs était installée dans le Finistère jusqu’en 2022.

Se tourner vers les autres

Très vite, les Zuurbier se sont intégrés dans la vie rurale du Centre-Bretagne, tant sur le plan professionnel que social. « J’ai passé du temps au club de foot et de volley avec mes enfants », explique Jaap Zuurbier. « J’ai aussi rejoint des groupes techniques qui m’ont fait rencontrer d’autres agriculteurs. Pour s’intégrer, il n’y a pas de mystère, il faut aller vers les autres. » L’éleveur s’est aussi investi dans l’association Res’agri Centre dont il est le président depuis 10 ans. « Les groupes nous ont beaucoup aidé au début de notre carrière. J’ai voulu rendre la pareille en m’y investissant. »