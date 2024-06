Une plate-forme complète pour les éleveurs

En extérieur, cette année à Nouvoitou, le Salon de l’herbe et des fourrages propose une plateforme unique d’essais. Équipements, matériels de récolte de l’herbe, de distribution de fourrages, outils de pâturage, services… 160 marques exposantes seront au rendez-vous pour présenter leurs produits et nouveautés, sous forme de démonstrations ou de vitrines végétales. Un nombre d’exposants en hausse de 15 % par rapport à la dernière édition à Nouvoitou.

Depuis deux décennies, le salon représente la première vitrine fourragère de France, avec la participation de la quasi-totalité des semenciers en graminées et légumineuses. « Les fournisseurs d’énergie seront aussi nombreux cette année, proposant aux éleveurs d’aller, en plus de l’autonomie fourragère et protéique, vers davantage d’autonomie énergétique », notent les organisateurs.

2 ha de vitrines végétales

De la graine à la ration

L’espace Conseils sera animé par les instituts techniques et les autres organismes agricoles officiels (Chambres d’agriculture de l’Ouest, Arvalis, Idele, Semae, Inrae, ADBFM, Inrae). L’occasion pour eux de présenter leurs dernières études sur la culture des fourragères et de discuter avec les visiteurs.

« Les solutions proposées intégreront l’adaptation au changement climatique, classée en 3 catégories : solutions à court terme, moyen terme et long terme », précisent les responsables de l’espace. « Une table ronde est organisée sur le thème de la sélection variétale, une des clés majeures de l’adaptation au changement climatique. » Cette table ronde rassemblera un ingénieur de l’Inrae de Lusignan qui abordera la recherche fondamentale, un sélectionneur spécialiste des graminées et un second sélectionneur spécialiste des légumineuses qui traiteront de la recherche appliquée, un ingénieur de l’Idele qui, lui, présentera les études en cours, ainsi que deux éleveurs qui feront part de leur propre expérience sur le sujet.