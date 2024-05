Linked in

L’automoteur qui fauche 1 500 ha d’herbe chaque année pourrait en faire 500 ha de plus selon l’entrepreneur.

Dossier technique

De 6 à 10 ha/heure d’herbe fauchée avec l’automoteur

L’investissement dans un automoteur de fauche de 10 mètres de largeur et 420 ch de puissance a permis de gagner en débit de chantier pour faire face aux fenêtres météo de plus en plus courtes.