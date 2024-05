Une ration basée sur des ensilages de maïs et méteil

Sur sa SAU de 81 ha, Jean-Claude Aubry cultive 75 ha de maïs et de méteil en interculture, 3 ha de betteraves et 3 ha de prairies. Son élevage laitier compte 165 vaches produisant près de 9 000 L/an (TB de 43,5 et TP de 33,7). Ayant des responsabilités à l’extérieur (il est notamment vice-président de la Fédération nationale des Cuma),…