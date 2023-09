Un poulailler neuf avec jardin d’hiver et ventilation dynamique

Samuel Tallec, à Coëtlogon (22)

Samuel Tallec est éleveur sur la commune de Coëtlogon (22). Il y a été producteur laitier pendant 18 ans. En 2016, il décide d’arrêter le lait et transforme sa stabulation en poulailler pour y élever 10 800 pondeuses biologiques. « Quelques années plus tard, j’ai engagé une réflexion de construction d’un bâtiment neuf toujours en pondeuses bio. Le marché de l’œuf bio et plein air étant saturé, j’ai étudié la faisabilité de passer sur de l’élevage de poulettes bio. Mais ça n’était pas rentable avec un poulailler neuf et je n’avais pas d’opportunité de reprise d’un bâtiment existant à proximité. J’ai donc décidé d’orienter mon projet sur de l’élevage de volailles de chair », raconte Samuel Tallec.

Le quai construit en bout de poulailler permet de charger facilement le fumier en fin de lot en positionnant la remorque en bas du quai. Cheminée d’entrée d’air de 17 000 m3/h positionnée au plafond.

675 m2 de jardin d’hiver

L’éleveur a rencontré les responsables de la société MVO (Michel Volailles Ouest), filiale du Groupe Michel Nutrition Animale, pour définir son projet. « Nous avons visité plusieurs poulaillers sur le Grand Ouest. J’ai été convaincu par les bâtiments avec jardin d’hiver car mon poulailler en pondeuses en possède un et je ne voulais pas élever mes volailles en totale claustration. » Samuel est parti sur un poulailler de 1 350 m2 de salle d’élevage avec 675 m2 de jardin d’hiver d’un seul côté. « Je ne voulais pas de 2 petits jardins d’hiver, celui-ci fait 7,5 m de largeur sur 90 m de longueur ce qui laisse plus d’espace pour les volailles. C’est aussi plus pratique pour manœuvrer avec le télescopique lorsqu’il faut curer le fumier. » Le poulailler Terre Neuve possède un équipement mixte pour s’adapter à toutes les productions de volaille de chair. Samuel va dans un premier temps se consacrer à l’élevage de dinde axé bien-être animal. À partir de 6 semaines d’âge, les animaux auront accès au jardin d’hiver qui sera ouvert jour et nuit. « La densité est alors de 5,5 animaux/m2 quand le jardin d’hiver est ouvert », précise Didier Morin, responsable technique et commercial chez MVO.

Samuel Tallec, aviculteur, et Didier Morin, responsable technique et commercial chez MVO.

300 €/m2 d’investissement

L’aviculteur a choisi d’équiper son poulailler d’une ventilation dynamique. « Lors des différentes visites je trouvais que l’ambiance était meilleure en dynamique. Je me sentais mieux dans la salle d’élevage et je trouvais que c’était pareil pour les animaux. » L’investissement pour l’achat du terrain, le terrassement, la construction du poulailler et tout l’équipement intérieur est de 300 €/m2 en prenant en compte les 2 000 m2 de poulailler avec le jardin d’hiver. « J’ai eu un surcoût sur le terrassement et sur les matériaux car la construction a débuté en janvier 2023. » Et Alain Salmon, responsable volaille de chair aux Établissements Michel, d’ajouter : « En 3 ans, le coût de construction d’un poulailler a progressé de 25 à 30 %. »