Un système herbager pour améliorer la qualité de vie et le revenu

L’année 2021 se termine à Berné (56) sur la ferme de Nicole et Pierre-Dominique Lucas. Petit focus sur l’organisation du moment avec le troupeau laitier, le bilan de cette année de pâturage et échanges autour des perspectives 2022… Les 64 vaches laitières (et les 7 nourrices) sont allées pâturer pour la dernière fois le dimanche…