Installation ne rime pas forcément avec intensification

Le déprimage, une étape cruciale dans la gestion de la prairie

Cette étape permet une repousse homogène et propre au sein d’un même paddock, de commencer à mettre en place le décalage entre les paddocks, de dégager le trèfle pour qu’il bénéficie de la lumière, et de favoriser le tallage de l’herbe. L’objectif est de commencer le déprimage avant que l’herbe n’ait démarré sa croissance en fin d’hiver/début de printemps. En fonction de la portance des parcelles et de la précocité des secteurs, le déprimage commence entre février et avril, mais dans tous les cas il se termine avant le stade épi 10 cm. Peu importe la hauteur d’entrée dans la parcelle, l’important est de sortir des parcelles avec une faible hauteur d’herbe : 4 à 5 cm herbomètre, soit la hauteur du talon. Il n’est pas rare que parfois on voit la terre apparaître et c’est normal ! Le passage doit être rapide : pas plus de 10 jours sur une même parcelle. Et tout paddock commencé doit être terminé .

Si le déprimage est bien réussi, l’herbe en sera plus appétente et plus lactogène pour le reste de la saison. En effet la portion de feuille par rapport à la tige sera plus importante. Si les vaches ont du mal à finir leur paddock, qu’elles appellent au fil ou qu’elles remontent au bâtiment sans avoir réellement pâturé, il faut s’interroger sur la quantité qu’elles mangent à l’auge. Pendant ces périodes de transition, il n’est pas rare qu’elles ingèrent trop de fourrage à l’auge et boudent donc le déprimage. Toute la saison de pâturage s’en trouvera alors pénalisée. Et quitte à diminuer la part de fourrage à l’auge, peut-être qu’il serait intéressant de diminuer la portion d’herbe conservée, afin de valoriser l’herbe pâturée avec un fond de maïs à l’auge (selon les stocks). Autre aspect, le déprimage permet également de « relancer » le pâturage chez les vaches. Un bon pâturage est également une question « d’éducation », et il est plus facile de les faire déprimer en sortie d’hiver quand elles ont envie d’herbe fraîche que de faire attaquer les gaines en plein milieu du printemps. Il est donc indispensable de faire raser les paddocks.