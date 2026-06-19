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Journal Paysan Breton / Département / Côtes d'Armor / Des semis optimisés pour des plants vigoureux

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2026 06 12 distrivert mb

Dossier technique

Des semis optimisés pour des plants vigoureux

Groupe Thomas Plants, Ploubazlanec (22) - L’entreprise fournit une grande partie des producteurs de légumes bretons en plants. Les chaînes de semis automatisées assurent un bon positionnement des graines, pour une bonne germination et une croissance régulière des plants.

Lecture : 5 min.
3 hommes dans une serre de légumes - Illustration Des semis optimisés pour des plants vigoureux
De droite à gauche :  Nicolas Paul, Éric Guillou  et Benoît Conrad | © Paysan Breton – F. Paranthoën

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