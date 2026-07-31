La conduite vise un vêlage autour de 28 mois et un taux de renouvellement compris entre 30 et 35 % ont expliqué Sandrine et Jacques Valégant lors d'une porte ouverte Innov'action. Les femelles Holstein sont génotypées ; les accouplements sont ensuite raisonnés pour obtenir le nombre de génisses…
Valoriser tous les veaux
Au Gaec du Coadic, à Arzano (29), 80 à 90 génisses Holstein sont conservées chaque année pour assurer le renouvellement du troupeau laitier. Les autres veaux sont orientés vers le croisement viande.