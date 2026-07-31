Journal Paysan Breton / Élevage / Vache laitière / Valoriser tous les veaux

Valoriser tous les veaux

Au Gaec du Coadic, à Arzano (29), 80 à 90 génisses Holstein sont conservées chaque année pour assurer le renouvellement du troupeau laitier. Les autres veaux sont orientés vers le croisement viande.

Lecture : 2 min.
génisses Holstein sur aire paillée - Illustration Valoriser tous les veaux
Les cases collectives associent deux zones : une aire paillée et une niche.

La conduite vise un vêlage autour de 28 mois et un taux de renouvellement compris entre 30 et 35 % ont expliqué Sandrine et Jacques Valégant lors d'une porte ouverte Innov'action. Les femelles Holstein sont génotypées ; les accouplements sont ensuite raisonnés pour obtenir le nombre de génisses…

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