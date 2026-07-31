La ferme de la Chesnaye : entre monotraite estivale et pâturage

La ferme de la Chesnaye (Plesder - 35), en activité depuis 2015, poursuit l'évolution de son système avec la reprise l'année dernière de 14 hectares de prairies. Un agrandissement qui renforce une stratégie fondée sur le pâturage et l'autonomie, tout en apportant de nouvelles perspectives pour le développement de l'exploitation.