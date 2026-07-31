Cet été, le troupeau de 49 vaches laitières normandes produit environ 500 litres de lait par jour, en monotraite. À cette saison, l’intégralité du lait produit est transformé en fromage, directement sur la ferme. Malgré les fortes chaleurs, les associés abordent la saison sereinement grâce à une…
La ferme de la Chesnaye : entre monotraite estivale et pâturage
La ferme de la Chesnaye (Plesder - 35), en activité depuis 2015, poursuit l'évolution de son système avec la reprise l'année dernière de 14 hectares de prairies. Un agrandissement qui renforce une stratégie fondée sur le pâturage et l'autonomie, tout en apportant de nouvelles perspectives pour le développement de l'exploitation.