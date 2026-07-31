L’élevage de Luc Mahé surmonte l’incendie par l’innovation aux côtés d’Eureden

Pour comprendre l’importance de cette inauguration, il faut revenir sur l’histoire récente de l’exploitation. Installé à l’âge de 24 ans sur la structure familiale à Hénon, Luc Mahé a fait face à un coup d’arrêt brutal suite à un incendie sur le site de naissage, détruisant intégralement la maternité. Face à cette épreuve, le jeune éleveur a choisi la carte du collectif et de l’action pour rebondir rapidement. « Dans ce cas-là, il faut surtout aller de l’avant et s’épauler des bonnes personnes, ne pas rester enfermé. En allant voir d’autres exploitations, après plusieurs visites, je me suis rendu compte qu’il y avait énormément de personnes à qui ça arrivait. Sur les 9 exploitations que j’ai visitées, il y en a au moins 7 qui ont eu un départ d’incendie, un incendie ou un effondrement, mais ils ont réussi à remonter la pente », confie Luc Mahé.

La réactivité terrain d’Eureden : le moteur pour transformer un coup dur en projet d’avenir.

L’accompagnement d’Eureden

Si la reconstruction de ce site est une réussite technique majeure, elle est avant tout le fruit d’un solide travail d’équipe. Pour Luc Mahé, la présence et la réactivité de sa coopérative ont été le déclencheur indispensable pour relancer l’activité en toute confiance.

« Ce qui m’a donné envie de reconstruire, c’est le fait d’être accompagné par Eureden. C’est un gros point fort, aussi bien sur la partie reconstruction que sur la partie assurance et sur les visites d’élevages. Le fait d’être épaulé par une coopérative puissante permet de redémarrer assez vite », explique-t-il. Cet accompagnement ultra-réactif s’est traduit par une efficacité redoutable sur le terrain pour concevoir le nouveau bâtiment :

• Une phase d’étude intensive : l’éleveur a visité au total 8 exploitations pour s’inspirer des meilleures pratiques.

• Une réactivité record : en l’espace de seulement 15 jours, les nouveaux plans étaient finalisés et les fournisseurs contactés afin de lancer immédiatement les devis et gagner un maximum de temps.

La réussite de ce projet et de cette journée n’auraient pas été possibles sans l’accompagnement stratégique d’Eureden et le savoir-faire des entreprises partenaires qui ont œuvré sur le chantier. En ouvrant ses portes avec transparence, Luc Mahé démontre qu’avec de la résilience, une vision d’avenir claire et un solide réseau coopératif, l’élevage d’aujourd’hui sait se réinventer pour répondre aux défis de demain.

Sabrina Lefort / Eureden

Aperçu des nouveaux bâtiments : bien-être, performance et lisiothermie