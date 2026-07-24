Journal Paysan Breton / Élevage / Innôzh, une recherche bretonne

Innôzh, une recherche bretonne

À Ploufragan, le centre de recherche Innôzh, longtemps spécialisé en productions hors-sol développe ses compétences dans le secteur des ruminants et des animaux de compagnie. Les entreprises frappent à la porte pour faire des essais, se former, être conseillées.

Lecture : 2 min.
Trois personnes avec des casques de réalité virtuelle - Illustration Innôzh, une recherche bretonne
Innôzh propose des visites virtuelles de porcherie ou de poulailler. | © Paysan Breton - T. Dagorn

La Région finance 10 Centres de ressources technologiques (CRT) en Bretagne, dont Innôzh à Ploufragan. Jeudi 16 juillet, la conseillère régionale Laurence Fortin, vice-présidente Économie, industrie & innovation, est ainsi venue à la découverte des travaux du centre d’innovation costarmoricain…

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