Valoriser ses céréales grâce à l’échange Akkor

Dans la commune de Saint-Gildas-des-Bois, en Loire-Atlantique, Gérard Chatal, Olivier Barreau et Romain Marquet élèvent 142 vaches allaitantes charolaises et produisent chaque année 65 à 70 broutards pour l’export. L’exploitation compte 135 ha de prairies, 20 ha de maïs pour l’ensilage et 30 ha de céréales qui font l’objet d’un échange dans le cadre du service de travail à façon de Nutréa. Ainsi, en échange de 40 tonnes de triticale, les éleveurs reçoivent 65 tonnes d’un aliment complet de la gamme Akkor, composé à minima de 75 % de céréales, et sécurisé par un niveau de cellulose digestible élevé. « Ces produits permettent de valoriser les céréales issues de la ferme pour viser une plus grande autonomie sur l’apport d’énergie », explique Pauline Mouret, technico-commerciale ruminants chez Ouest Négoce Agriculture, un distributeur partenaire de Nutréa. Les aliments de la gamme Akkor contiennent tous du Follium Énergie, qui améliore la digestibilité de l’amidon pour accroître l’efficacité énergétique. Valoriser nos céréales produites sur la ferme en adéquation avec notre système fourrager Optimiser l’efficacité énergétique en finition Les vêlages sont étalés sur l’année, afin de lisser la charge de travail et de ne pas surcharger les bâtiments en hiver. Les génisses et les broutards restent sous la mère jusqu’à l’âge de 8 ou 9 mois et disposent de foin à volonté en ayant accès à l’auge des vaches allaitantes. À partir d’un mois, les veaux nés en hiver reçoivent un aliment complet à 16 % de MAT composé à 75 % d’orge issue de l’échange céréales. Il est distribué à volonté dans des nourrisseurs inaccessibles aux mères. Les veaux nés le reste de l’année ne consomment que de l’herbe jusqu’à 7,5 mois et le lait de leur mère. Puis, jusqu’au sevrage, les éleveurs soignent la finition des broutards en maintenant l’apport d’Akkor Pro…