Ukraine : le réservoir européen de soja ?

L’Ukraine ne produit cette saison que 1,5 % du soja mondial, une goutte d’eau direz-vous. Et pourtant, nous y assistons à une montée en puissance rapide de la production avec 7 Mt récoltées en 2024, soit plus du double de la saison 20/21. En comparaison, l’UE 27 n’arrive toujours pas à atteindre la barre des 3 Mt depuis plus de 10 ans… Les surfaces récoltées dans les États membres restent bon an, mal an, autour de 1 million d’hectares, alors que celles consacrées à l’oléagineux en Ukraine progressent jusqu’à avoir atteint 2,7 M ha en 2024.

Nouveau sourcing

On comprend mieux l’installation dans le paysage européen de ce nouveau sourcing. Entre janvier et septembre 2025, les ventes de graines de soja ukrainiennes ont atteint 2,5 Mt contre 1,9 Mt un an plus tôt. L’UE arrive en tête des débouchés, avec 1 Mt (vs 0,7 Mt sur la même période 2024). Le deuxième client est la Turquie suivie de l’Égypte avec respectivement 0,7 Mt et 0.,5 Mt sur les 9 premiers mois de l’année. Au sein de l’UE, les Pays-Bas se taillent la part du lion (30 %) suivi de l’Italie et de l’Allemagne avec 15 % chacun. Viennent ensuite la Pologne, la France et la Roumanie avec près de 10 % pour chacune. La dynamique est aussi forte sur les flux de tourteaux, puisque les exportations ont plus que doublé sur la période considérée passant de 0,5 Mt à 1,2 Mt avec une forte poussée dans l’UE (0,9 Mt vs 0,4 Mt soit 75 % des débouchés). Cette fois, la Pologne capte 44 % des flux, suivie de la Hongrie (22 %). La France n’a pour l’instant importé que 53 000 t soit 6 % des ventes ukrainiennes vers l’UE depuis janvier 2025. En comparaison, les achats français de tourteaux de tournesol ukrainien atteignent 223 000 t sur la même période, presque à jeu égal avec les achats polonais.

Oléagineux le plus rentable, le soja pourrait consolider son succès

Les Ukrainiens ont perdu beaucoup de surfaces céréalières (essentiellement du blé et de l’orge) entre annexion de la Crimée et « confiscation » de terres dans l’Est du pays suite au conflit armé avec la Russie. Sur les terres restantes, se développent notamment des oléagineux, qui absorbent plus facilement les coûts logistiques que les céréales. Au tournesol, dont l’essor a démarré dans les années 2010, se sont ajoutés le colza et depuis quelques années le soja. Celui-ci semble le plus rentable aujourd’hui et pourrait consolider son succès à terme.

De nouveaux droits de douane sur le soja

Le soja n’est cependant plus à l’abri de l’effort de guerre, car pour financer un peu plus ce conflit qui s’éternise, le gouvernement a officialisé le 4 septembre dernier des droits de douane de 10 % sur les exportations ukrainiennes de graines de colza et de soja jusqu’en 2030. Seules celles de tournesol (graines et coproduits) étaient taxées auparavant. Des problèmes administratifs (les ventes directes par les coopératives et les producteurs sont exemptées de taxes) ont limité les ventes en septembre et reporté les flux sur les tourteaux (qui échappent aux taxes). Il faudra donc suivre de près les impacts de cette mesure. Car pour le gouvernement, c’est aussi favoriser la transformation sur place et la recherche de plus de valeur ajoutée qui se joue, en ne taxant pas les tourteaux et les huiles de soja et de colza.

Le marché européen est un débouché prometteur et « naturel » pour un soja ukrainien qui ne demande qu’à se développer. C’est une option cochant de nombreuses cases (économiques, logistiques, environnementales et sanitaires) à ne pas négliger dans notre futur approvisionnement.

Patricia Le Cadre / Céréopa

www.cereopa.fr

Une aubaine pour l’UE

Imaginer une production ukrainienne de soja de 20 Mt d’ici 20 ans n’est pas aberrant, notamment parce que les rendements ont un potentiel de hausse et pourraient atteindre 3 t/ha vs 2,6 t/ha aujourd’hui. Une aubaine pour l’UE, confrontée à sa dépendance protéique au soja pour nourrir son cheptel et à sa volonté de réduire son exposition à la déforestation. Rappelons que les États Membres importent chaque année l’équivalent d’environ 30 Mt de graines de soja, pour moitié sous forme de tourteaux.

Future intégration au marché européen