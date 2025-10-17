Pourquoi une coopérative agricole s’engage-t-elle dans le sponsoring sportif ?

Chez Eureden, le sponsoring n’est pas une affaire de hasard. C’est une conviction. Celle que le territoire breton est vivant, dynamique, inspirant, et qu’il mérite d’être porté haut, avec fierté et constance. Parce que nous sommes une coopérative profondément ancrée dans nos campagnes, nous croyons que le sport peut devenir un miroir puissant de nos valeurs agricoles et humaines.

Le sponsoring, c’est bien plus qu’un logo : c’est un récit partagé entre un territoire, un club et une coopérative

Trois clubs, une seule vision

Depuis plusieurs années, Eureden soutient trois clubs emblématiques : le Rugby Club Vannes (RCV), le Brest Bretagne Handball (BBH) et le Landerneau Bretagne Basket (LBB). Trois univers différents, un même fil rouge : le collectif, la performance, la proximité et le bien manger. Ce choix s’inscrit dans une vision à long terme, incarnée par nos marques et portée par nos élus du territoire et spécialisés (porc, lait, légumes, céréales, œuf…).. Au-delà de ces partenariats phares, Eureden est également présent au plus près du terrain, via des actions menées dans ses magasins, ses usines et lors d’événements locaux. Même si toutes les sollicitations ne peuvent être satisfaites, nous faisons de notre mieux pour soutenir des initiatives liées à l’agriculture et à la vitalité de nos territoires.

Le d’aucy Park, bien plus qu’un centre d’entraînement

En 2024, nous avons franchi une nouvelle étape en devenant partenaire naming du centre de performance du RCV, désormais connu sous le nom de d’aucy Park. Une vitrine nationale qui dépasse largement les frontières bretonnes.

Ce lieu n’est pas qu’un centre de performance : c’est un symbole coopératif, un point de ralliement fort qui porte haut notre marque et notre vision. Avec plus de 2,5 millions de véhicules par an qui passent devant, la visibilité est exceptionnelle. À cela s’ajoute une communauté digitale de plus de 200 000 abonnés sur les réseaux du club, en croissance constante. Un partenariat qui nous offre une visibilité à la fois territoriale et nationale, sur le terrain comme les réseaux sociaux et la presse nationale.

Au BBH, les joueuses arborent fièrement la marque d’aucy sur leur short. Une belle histoire entre le sport féminin et d’aucy qui s’écrit saison après saison. À chaque match, les dégustations proposées au public rencontrent toujours un franc succès !

Faire vivre nos marques autrement

Le sponsoring, ce n’est pas un simple logo sur un maillot. C’est un récit partagé. C’est l’histoire d’un club, d’un territoire qui vibre, d’une coopérative qui assume son rôle moteur. C’est aussi une manière de faire vivre nos marques autrement, à travers des projets qui rassemblent, parlent vrai, et résonnent avec les attentes de la société. Le sport nous offre cette caisse de résonance : populaire, sincère et accessible.

Une fierté partagée

Ce choix, il parle aussi aux femmes et aux hommes du Groupe Eureden. Nombreux sont ceux qui se reconnaissent dans ces partenariats, qui y voient un motif de fierté, un reflet moderne et engagé de leur métier. Et c’est peut-être cela, le plus précieux : sentir que notre coopérative rayonne, qu’elle inspire et qu’elle rassemble, à sa façon.

Une ambition collective

En 2026, notre ambition est simple : poursuivre cette dynamique, embarquer toujours plus largement nos parties prenantes, et continuer à faire du sponsoring un outil de sens, d’influence et de lien. Derrière chaque maillot, chaque logo, chaque victoire… il y a un peu de vous, agriculteurs, salariés, élus, coopérateurs.

Alors à toutes et à tous, passionnés de sport ou simples curieux : merci de faire rayonner nos marques, nos valeurs, notre Bretagne. Et bonne saison à nos clubs partenaires !

Carine Danion-Hedan / Eureden