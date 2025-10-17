S'abonner

Journal Paysan Breton / Dossiers / La santé au cœur des élevages

Dossier technique

La santé au cœur des élevages

des vaches limousine et des veaux dans une prairie - Illustration La santé au cœur des élevages
Vaccination, suivi parasitaire, confort – sans oublier le préalable que constituent une alimentation équilibrée et un abreuvement de qualité – contribuent à maintenir des bovins robustes, gage de performance.

Entre protocoles sanitaires pointus, vigilance sur la biosécurité et lutte contre la FCO, les éleveurs bretons affinent leurs pratiques pour préserver la santé des troupeaux. Vaccinations raisonnées, suivi parasitaire, qualité du colostrum ou contrôle de l’eau : chaque détail compte pour limiter les pertes et réduire les antibiotiques. De la maternité à l’engraissement, ce dossier montre comment les exploitations s’organisent pour conjuguer prévention, bien-être animal et efficacité technique.

