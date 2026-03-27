S'abonner

Journal Paysan Breton / Politique agricole / Des exigences qui se renforcent

publicité
2026 03 27 distrivert mb

Dossier technique

Des exigences qui se renforcent

Émissions d’ammoniac, d’odeurs ou de poussières : le sujet s’impose dans les débats européens et nationaux. Plusieurs textes en discussion pourraient durcir les conditions d’exploitation des élevages et des projets agricoles.

Lecture : 3 min.
Vue aérienne d'une exploitation agricole - Illustration Des exigences qui se renforcent
L’ammoniac provient des déjections d’élevage et de l’utilisation des fertilisants minéraux. Il est majoritairement émis pas le secteur agricole (94 % des émissions nationales). | © Paysan Breton

Rechercher un article

Rechercher un article, une information, une archive

Accueil
Compte
Panier
S'abonner