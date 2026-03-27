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Journal Paysan Breton / Élevage / Limiter l’agitation des animaux

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2026 03 27 distrivert mb

Dossier technique

Limiter l’agitation des animaux

Lecture : 1 min.
Un éleveur mesure l'exposition à l'ammoniac de ses porcelets dans un bâtiment d'élevage - Illustration Limiter l’agitation des animaux
Mesures de l’exposition à l’ammoniac le matin, après le premier repas des animaux, période où l’exposition est la plus importante, avec des tubes calorimétriques Drager. | © CRAB

40 à 60 % des émissions d’ammoniac proviennent des bâtiments d’élevage. Pourtant, la qualité de l’air en bâtiment est encore peu suivie. « Nous réalisons parfois des mesures ponctuelles avec des…

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