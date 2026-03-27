La qualité de l’air en élevage trop souvent sous-estimée

Souvent difficile à apprécier, la qualité de l’air en élevage impacte directement la santé des animaux et des éleveurs. Ammoniac, poussières, odeurs : ces émissions sont au cœur de nouvelles exigences réglementaires et techniques. Des solutions existent pourtant, de la ventilation aux pratiques de gestion des effluents. Ce dossier fait le point sur les risques, les leviers d’action et les innovations pour améliorer durablement l’ambiance des bâtiments d’élevage.