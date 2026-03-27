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Journal Paysan Breton / Dossiers / La qualité de l’air en élevage trop souvent sous-estimée

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Dossier technique

La qualité de l’air en élevage trop souvent sous-estimée

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Deux éleveurs dans une nurserie bovine - Illustration La qualité de l’air en élevage trop souvent sous-estimée
Quentin Dourdan (à gauche) et Aurélien Guinard dans la nouvelle nurserie. | © Paysan Breton

Souvent difficile à apprécier, la qualité de l’air en élevage impacte directement la santé des animaux et des éleveurs. Ammoniac, poussières, odeurs : ces émissions sont au cœur de nouvelles exigences réglementaires et techniques. Des solutions existent pourtant, de la ventilation aux pratiques de gestion des effluents. Ce dossier fait le point sur les risques, les leviers d’action et les innovations pour améliorer durablement l’ambiance des bâtiments d’élevage.

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