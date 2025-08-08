Une lutte organisée contre les espèces indésirables

Depuis 2013, un arrêté préfectoral rend la lutte obligatoire contre le ragondin. Un seul couple engendre 90 descendants en deux ans et comme chacun d’entre eux consomme 1,5 kg de végétal par jour, avec une prédilection pour les cultures, autant dire qu’elle est essentielle. Sans compter la fragilisation des berges, qu’il accentue et la leptospirose qu’il véhicule… Une armée de 1250 piégeurs est à pied d’œuvre, dans 230 communes engagées dans une lutte collective. « 23 070 ragondins ont été capturés l’an dernier, dont près de la moitié pendant la campagne intensive », indique Patrice Émeraud, technicien de la fédération. Une campagne intensive qui a l’avantage de mobiliser les équipes de piégeurs. Les captures avaient explosé après la période de crise Covid (absence de piégeage), mais, « pour la troisième année consécutive, nous constatons une baisse des captures ; cette année elle est de 7% et démontre l’efficacité du réseau ».Des oiseaux envahissantsLa FDGDON propose aux collectivités et aux éleveurs des actions de régulation du pigeon domestique par piégeage ou par tir nocturne (carabine à air comprimé), après formation collective. « Cette année, 12 communes nous ont sollicité pour lancer ou relancer une opération de régulation. 27 personnes ont suivi l’une des cinq formations au tir en bâtiment ». L’étourneau sansonnet migre en Bretagne, en début d’hiver pour y trouver le gîte et le couvert. « La population est restée relativement importante durant la dernière période hivernale. Des éleveurs ont signalé leur présence dans leurs bâtiments, notamment dans le nord, à proximité d’un gros dortoir recensé à Loudéac ». La fédération propose du matériel d’effarouchement. Contre la corneille noire, classée Esod, la FDGDON dispose d’un parc de cages, mises à disposition des équipes de piégeurs et de 18 kits de tir. En 2024, 4 communes ont organisé un piégeage collectif….