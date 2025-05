Prévenir les incendies de fourrages stockés

Chaque été, les hangars agricoles de Bretagne sont en alerte : une botte de foin mal séchée, trop tassée ou stockée trop tôt peut suffire à provoquer un incendie aux conséquences dramatiques. Dans la région, les cas se multiplient à mesure que les températures augmentent et que les récoltes s’accélèrent. En 2024, plusieurs incendies ont été recensés dans le Finistère et les Côtes-d’Armor, touchant non seulement les bâtiments de stockage, mais aussi du matériel et des cheptels.