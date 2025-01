« Notre proximité sur le terrain, gage de compréhension des enjeux de nos sociétaires »

« Dans un contexte global parfois tendu, nous avons su cette année encore être au plus près des besoins de nos sociétaires, notamment dans le monde agricole. Nos équipes sont présentes sur le terrain pour comprendre les besoins spécifiques de chaque exploitation et ainsi proposer des solutions d’assurance adaptées. Rencontrer les agriculteurs sur leur lieu de travail permet d’instaurer une relation de confiance. Et nos équipes sont capables de gérer à la fois les risques professionnels et privés de leurs clients et de les soutenir dans des moments plus difficiles. Accompagner notamment les sociétaires face aux risques climatiques croissants, tout en maintenant une couverture efficace des sinistres est une priorité pour Groupama.

Cette proximité au quotidien nous permet d’accompagner nos sociétaires dans leurs projets innovants, notamment en lien avec l’énergie. En effet, de nombreux agriculteurs, pour générer des revenus supplémentaires, se tournent par exemple vers le photovoltaïque. Nos conseillers prévention œuvrent sur le terrain dans la mise en place de ces projets, dont la préparation est cruciale. Il est en effet primordial de ne pas négliger la phase d’étude qui permet de valider le projet, d’identifier les problématiques afin d’éviter les surcoûts ou les risques ensuite. Le respect du cahier des charges permet de garantir la sécurité de l’installation. Nos équipes sont présentes pour mettre en place la solution d’assurance la plus adaptée. L’accompagnement que nous proposons de l’installation des panneaux photovoltaïques s’inscrit dans une dynamique plus large de transition énergétique.

Nos actions de prévention sont rendues possibles grâce à l’implication de nos élus

Au-delà de la sécurisation des nouvelles installations, sensibiliser sur les risques auxquels nos sociétaires peuvent être confrontés fait partie de notre ADN. C’est pour cette raison que toute l’année, nous réalisons des opérations de prévention. Depuis plus de 30 ans, nous menons l’opération « 10 de conduite agricole » dont l’objectif est de sensibiliser des jeunes aux risques liés à la conduite d’engins agricoles. Car, même si on compte 30 fois moins d’accidents de tracteurs qu’il y a 50 ans, ceux qui surviennent sont souvent d’une gravité importante. En effet, tous les ans, ces accidents provoquent encore des morts ou des blessés graves. Nous nous mobilisons pour limiter les drames.

Les zones rurales n’échappent pas à l’essor du cyclisme en France et la cohabitation sur les routes est cruciale. Les engins agricoles, compte tenu de leur taille et leur faible vitesse représentent des obstacles imprévus. Pour sensibiliser les cyclistes à l’importance d’être visibles sur la route, nous avons organisé cette année encore l’opération « En Lumière ». Nos élus Groupama se sont mobilisés dans près d’une vingtaine de villes sur le territoire de notre caisse régionale pour sensibiliser les cyclistes et leur prodiguer des conseils de visibilité. Ces actions ont été réalisées en partenariat avec des organismes publics dans cet objectif commun de sensibilisation.

Au quotidien, la mise en place de nos actions de prévention est rendue possible grâce à l’implication sans faille de nos élus Groupama. C’est grâce à eux si nous pouvons sensibiliser régulièrement nos sociétaires et le grand public. En 2025, nous continuerons à nous mobiliser, plus que jamais, sur le territoire de Groupama Loire Bretagne, avec la même conviction et la même envie de sensibiliser et d’échanger. Tous les élus et collaborateurs de Groupama Loire Bretagne se joignent à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’année 2025.

Nos actions de prévention sont rendues possibles grâce à l’implication de nos élus »