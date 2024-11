Cyclistes et engins agricoles Partager la route en toute sécurité 

En 2022, la pratique du vélo a enregistré une hausse de 18 % en milieu rural. Cette popularité croissante expose aussi les cyclistes à des dangers. En 2023, 223 cyclistes ont perdu la vie, souvent dans des conditions de faible visibilité. Par ailleurs, selon l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière (ONISR), 40 % des accidents impliquant des cyclistes surviennent la nuit, rappelant l’importance d’équipements réfléchissants. Pour garantir cette sécurité, les conducteurs de tracteurs jouent un rôle essentiel. Les engins agricoles, par leur taille et leur faible vitesse, représentent des obstacles imprévus sur les routes. Entre précautions, sensibilisation et initiatives de prévention, tour d’horizon des pratiques à adopter pour une sécurité partagée.

La sécurité des cyclistes en hausse… mais des risques persistants

En zone rurale, où la faible densité d’éclairage et les longues voies partagées augmentent la vulnérabilité, être visible reste indispensable. Un vélo bien équipé est visible à 150 mètres, alors qu’un vélo sans éclairage l’est seulement à 20 mètres, un écart pouvant être fatal. Port du casque, gilet réfléchissant et catadioptres sont donc autant de recommandations à respecter strictement pour garantir une meilleure sécurité.

Veiller à une signalisation impeccable des engins et des remorques

Pour éviter les accidents avec les cyclistes et autres usagers, les conducteurs de tracteurs doivent veiller à une signalisation impeccable de leur engin et des remorques. Les rétroviseurs, les feux et les dispositifs réfléchissants doivent être fonctionnels, surtout pour anticiper les dépassements risqués que certains cyclistes et motards pourraient tenter face à un véhicule agricole.

Conseils de sécurité pour une route partagée

Pour que la cohabitation entre cyclistes et conducteurs de tracteurs soit harmonieuse et sécurisée, chacun doit adopter un comportement adapté :

Pour les cyclistes

Éclairage et visibilité : s’assurer de disposer de feux avant et arrière, de catadioptres, et porter des vêtements clairs et réfléchissants.

Respect des distances de sécurité : ne jamais coller un engin agricole, en particulier dans les virages ou les descentes, où leur visibilité peut être réduite.

Attention aux angles morts : les tracteurs ont de nombreux angles morts ; rester visible et se déplacer latéralement avec prudence, notamment en cas de dépassement.

Adapter la vitesse : réduire sa vitesse près des engins agricoles et être prêt à ralentir ou s’arrêter si nécessaire.

Pour les conducteurs d’engins agricoles

Utilisation de la signalétique : toujours s’assurer que les feux de signalisation, les panneaux et les dispositifs réfléchissants sont bien visibles.

Port de la ceinture de sécurité : même si cette habitude est peu répandue, elle réduit les risques en cas de retournement.

Modération de la vitesse : même en terrain plat, adapter la vitesse des engins pour éviter tout basculement ou perte de contrôle, notamment dans les virages ou sur terrain irrégulier.

Vigilance dans les zones partagées : anticiper les dépassements potentiels, être attentif aux cyclistes et autres usagers de la route pour minimiser les risques d’accident.

Une route partagée en toute sécurité

Avec des efforts de prévention constants, la sécurité routière en milieu rural devient un enjeu de cohabitation entre agriculteurs et cyclistes. Les initiatives de Groupama, en partenariat avec des organismes publics, offrent aux usagers une meilleure sensibilisation et des équipements adaptés, encourageant chacun à adopter une conduite respectueuse et sécurisée.

« En lumière » et « 10 de conduite rurale » : deux opérations de prévention Groupama pour réduire le risque d’accidents