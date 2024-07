Pays le plus peuplé du monde concentrant 18 % de la population humaine, mais aussi très pauvre, l’Inde est le 1er détenteur de bovins de la planète (308 millions de têtes). « Plus de la moitié des effectifs (54 %) sont des zébus, 32 % des buffles et 14 % sont issus de croisements de zébus avec des races importées (Holstein et Jersiaise) », a quantifié Baptiste Buczinski de l’Idele, lors de la conférence ‘Marchés mondiaux lait et viande’ du 11 juin. La majorité des élevages sont de petite taille servant à la subsistance des populations. « Les bovins fournissent du lait, de la force de traction, du fumier et valorisent des sous-produits agricoles non commercialisables. »

Entre religion et volonté de développement

Au pouvoir depuis 2014, le BJP, parti hindouiste traditionaliste, continue de mettre la pression sur la filière d’abattage de bovinés, encourageant même officieusement les violences envers les populations valorisant la viande bovine. « Mais dans le même temps, le gouvernement fédéral comme ceux de nombreux États multiplient les politiques de soutien à l’élevage : aide à l’export, programmes visant à augmenter la taille du cheptel bovin, en particulier celui des bufflonnes, favorables pour la progression du taux de gras dans le lait, mais aussi source de revenus via l’abattage des réformes », précisent les économistes de l’Idele.

Dans ce pays, la viande bovine consommée représente à peine plus d’1 kg par habitant et par an. Mais une large part de la population n’en consomme pas. À côté du marché domestique, très hétérogène, une filière export (viande de buffle), représentant 30 % du marché, a été structurée autour de trois industriels majoritaires. « L’Inde reste très protectionniste et produit d’abord pour nourrir sa population. Cependant, le pays multiplie actuellement les accords de libre-échange. »

Un prix défiant toute concurrence

C’est dans l’Uttar Pradesh, État du nord du pays, que sont concentrés les sites de transformation d’où est expédiée la viande bovine indienne. « Après le creux lié au Covid, les exportations indiennes continuent leur reprise en 2023 », en augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente, orientées vers le Vietnam, la Malaisie, l’Égypte, l’Irak… « L’atout principal de la viande bovine indienne reste son prix qui défie toute concurrence, notamment sur les marchés émergents peu exigeants en matière sanitaire et à la recherche d’une viande compétitive en prix. À 2,87 US $/kg en moyenne sur 2023, les découpes exportées par l’Inde restaient entre 1,4 fois moins chères que celles du Brésil (3,89 US $) et 2,6 fois moins chères que celles des États-Unis (7,43 US $), avec des niveaux qualitatifs très différents cependant. »

Des entraves au développement