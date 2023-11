Linked in

Ghislaine et Olivier Painchaud dans leurs nouveaux locaux.

L’atelier de découpe – transformation déménage à Liffré

Depuis 2021, Ghislaine et Olivier Painchaud proposent un service de découpe et transformation de viande aux éleveurs de bovins, veaux, porcs et agneaux. Ils seront désormais localisés à Liffré.