13 000 m3 d’eau de pluie stockés pour les tomates

C’est une évidence que Jean-Marie Bizien aime à rappeler. « Les pluies tombent au mauvais moment, en automne et en hiver, alors que nos consommations se font au printemps et en été. Ici, entre les années sèches et les années plus humides, il tombe entre 800 et 1 200 mm par an ». Le producteur de tomate adhérent de…