L’EARL de Toulgouëtre structure son élevage

La conduite en 5 bandes, sevrage à 21 jours, a vécu, à l’EARL de Tougouët, à Saint-Allouestre (56). Place désormais à une conduite en 7 bandes de 40 truies, sevrage à 28 jours. « C’est plus confortable et les porcelets seront plus lourds au sevrage », indique l’éleveur qui sèvre 15 porcelets en moyenne par portée. L’objectif est…