La proposition de loi « accès au foncier agricole » validée par la commission des affaires économiques

Mercredi 20 octobre 2021, la commission des affaires économiques a validé les grandes lignes de la proposition de loi portant sur les mesures d’urgences pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole. Le rapporteur de la loi a identifié 4 objectifs principaux :

1- Assurer la territorialisation de la procédure de contrôle

2 -Lutter contre l’accaparement foncier et la concentration excessive

3 -Garantir la transparence de la procédure et asseoir sa légitimité

4 -Prévoir une évaluation qualitative et quantitative du dispositif

Le texte adopté par la commission sera examiné par le Sénat le 3 novembre 2021.