Blé tendre : Rendements pluriannuels

Le comportement des variétés est très marqué par l’année climatique : il est préférable de l’apprécier sur plusieurs années.

Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l’aide des variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 21 = 2021).

Afin d’illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au cours des années antérieures, « c1 » et « c2 » rappellent respectivement les résultats CTPS en 2019 et 2020 en zone Nord. Les résultats 2021 sont issus d’un réseau de 7 essais conduits en Bretagne (4 essais) et Basse-Normandie (3 essais). Résultats valorisés par Arvalis avec l’aide pour les essais de la Chambre d’agriculture de Bretagne et les coopératives Eureden, Garun Paysanne, Le Gouessant qui se sont associés à ce réseau.