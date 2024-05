AgriEmploi56 fait peau neuve

Le site AgriEmploi56 est né en 2003 d’une initiative de la FDSEA 56, la Chambre d’agriculture, et l’Anefa du Morbihan. Depuis 20 ans, son objectif est de répondre aux demandes d’informations des employeurs et salariés agricoles. Devenu obsolète, le site a été entièrement refondu en 2023. Les JA 56 et les groupements d’employeurs Seremor-Solutis Emploi ont alors rejoint les partenaires du projet. « L’emploi est un enjeu majeur en agriculture », introduit Marie-Andrée Luherne, présidente de la FDSEA du Morbihan. « Il va falloir des bras pour maintenir une agriculture forte. Cette nouvelle version du site a pour vocation de simplifier la vie des salariés et chefs d’entreprise ». En plus des offres d’emploi, la plateforme contient en effet de nombreuses ressources à l’instar de grilles salariales, de conventions collectives ou encore de conseils pour gérer au mieux son personnel. « AgriEmploi56 a pour ambition de devenir la marque emploi du département », affirme Pierre-Yves Le Bozec, président de Solutis Emploi.

Communiquer en vidéo

« Nous sommes convaincus que les personnes non-issues du milieu agricole vont être de plus en plus nombreuses à vouloir travailler dans ce domaine », déclare Pierre-Yves Le Bozec. « Nous voulons montrer que le monde agricole n’est pas fermé ». Pour ce faire, des vidéos mettant en avant différents métiers ont été réalisées et publiées sur le site. On y retrouve par exemple un témoignage d’une salariée agricole en élevage porcin ou celui d’une agente de remplacement. Certaines de ces vidéos ont déjà eu des retombées positives. « Nous avons été contactés par une personne travaillant dans l’hôtellerie qui souhaiterait se réorienter pour travailler en élevage de porcs », raconte Jérôme Frohlich, salarié agricole et membre du CFDT. « L’exemple, c’est toujours inspirant ».