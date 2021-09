Les viandes de mâles entiers, plus maigres, sont adaptées aux produits cuits comme le jambon, avec toutefois un risque de déstructuration, ou aux lardons. Elles sont défavorables aux viandes fraîches car trop maigres et moins juteuses. Le gras, moins épais et saturé (goût rance) est moins favorable aux produits secs. Nous travaillons déjà de la…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous