Un carburant taxé pour les télescopiques et chargeuses

Le Gouvernement a déposé un amendement adopté visant à définir la liste des matériels soumis à un carburant taxé « carburant vert », pour les engins TP. Sauf que certains matériels TP sont très utilisés par le monde agricole. Notamment les chargeuses et télescopiques utilisés pour charger les épandeurs à fumier ou pour tasser les tas d’ensilage. Autre problème, les pelles sont utilisées par le secteur forestier, notamment en les équipant de têtes d’abattage, ainsi que les débroussailleuses utilisées pour nettoyer les bases des talus et les tours de champs.

Il semble que ces trois matériels soient soumis à l’obligation de gasoil vert. Ce qui nécessite d’avoir une cuve supplémentaire uniquement pour ces matériels et oblige à jongler avec deux carburants. « À titre d’exemple, nous devrons livrer sur un même chantier d’ensilage deux carburants différents, un pour l’ensileuse et un pour le tasseur », s’indigne Frédéric Jan, président EDT Bretagne. Pour la FNSEA et la FNEDT : « Il est hors de question que cette liste oblige les agriculteurs à utiliser du gazole ordinaire pour leurs télescopiques et autres tractopelles. »