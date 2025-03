Une génétique en constante évolution

La génétique porcine est en constante progression, jusqu’en 2010 la sélection était plutôt orientée sur la recherche de la prolificité. Depuis, c’est la qualité de la portée qui prime avec l’objectif d’avoir des porcelets homogènes de la naissance au sevrage. À travers ces 6 reportages en élevage il ressort une volonté des éleveurs de maximiser le nombre de sevrés par truie en diminuant le plus possible le taux de perte. La truie doit être maternelle, rustique et avoir la capacité à s’adapter à un nouveau logement avec l’arrivée des cases maternité liberté.