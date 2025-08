Colza : Une pré-synthèse variétale

Afin d’informer rapidement des principales tendances, Terres Inovia communique les résultats provisoires du réseau d’essais variétés colza 2024-2025. À ce jour, seuls les rendements et certaines classifications sont disponibles (données des essais disponibles et validées au 22/07/2025).

Pour pouvoir comparer les variétés, les indices de rendement sont exprimés par rapport aux témoins (en 2025 : Bessito, Helypse et Feliciano KWS).

Ces différents tableaux de résultats seront remplis progressivement et communiqués régulièrement selon leur disponibilité, car un minimum de référence est nécessaire pour que la valeur moyenne de la variété apparaisse dans le regroupement. L’indice de rendement par rapport aux témoins des deux années précédentes est également communiqué (campagnes 2023 et 2024). Ces données proviennent soit du réseau de post inscription Terres Inovia (TI) soit du réseau de pré-inscription Geves/CTPS (GEV). « Nous attirons l’attention sur le fait que les résultats présentés dans ce document sont provisoires ; ces données ont pour objectif de vous fournir une information sur les premières tendances. D’autres synthèses vous parviendront prochainement, au fur et à mesure de la remontée des résultats pour aboutir à la synthèse définitive quand toutes les données nous seront parvenues », prévient l’institut technique.

Cliquer pour retrouver les synthèses.