Investissements dans les conditions de travail : un intérêt marqué envers les salariés

Fils et petit-fils de maraîchers, Boris Duval n’avait pas souhaité suivre cette voie initialement, s’orientant vers une faculté d’économie. Pourtant, les racines familiales ont fini par le rattraper. Il obtient un BTS en production horticole à Langueux (22) en 2017 et poursuit avec une formation Agricadre à Angers (49), où il acquiert des compétences en gestion d’entreprise, management, analyse financière et marketing. À 25 ans, Boris Duval s’envole pour l’Australie, où il passe deux ans et demi à travailler dans des serres. « Après six mois en tant que salarié, on m’a demandé d’être responsable d’une équipe de 40 personnes, en production de tomates grappes », relate-t-il. Cette expérience lui permet de découvrir l’importance d’une bonne organisation du travail en serre et la gestion des équipes. Travaillant avec des femmes indiennes, il apprend à naviguer dans un environnement multiculturel. De retour en France, Boris Duval devient chef de culture en bio sur 3 ha en Provence. Il envisage plusieurs projets de reprise de serres, au Canada et à Paris, qui ne se concrétisent pas, puis entend parler du projet de transmission de Jean-Sébastien Genson, maraîcher sur 4 ha à Janzé. « Il avait la volonté de transmettre à un jeune, adhérent à sa coopérative Solarenn. Une entreprise à taille humaine qui accompagne les producteurs. » Simplification de l’organisation En décembre 2023, il effectue sa première visite sur la serre de Jean-Sébastien Genson. Suivent les démarches administratives et bancaires pour son installation et trois mois de tuilage avec le cédant avant la reprise de l’exploitation en décembre dernier. Les salariés sont gardés. Boris Duval procède à des évolutions, décidant d’arrêter les tomates allongées pour simplifier l’organisation de la serre. Aujourd’hui, les deux tiers des surfaces sont en tomates cerises (4 variétés) et un tiers en tomates grappes (2 variétés). L’équipe de…