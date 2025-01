Un boîtier lumineux sur le collier des vaches

Des élèves des lycées agricoles ont exposé, pour la deuxième année consécutive, une problématique du métier d’agriculteur, lors du concours Tech Agri Challenge au Space. Ils sont assistés par des étudiants en Informatique. « L’objectif est de rassembler les jeunes de milieux différents et d’attirer des étudiants en informatique dans le domaine de l’agriculture dans lequel de nombreuses innovations sont possibles », indiquent les initiateurs du concours. Cette année, le projet Cows’Lights, développé par 4 étudiants du lycée de Kerlebost de Saint-Thuriau (56) et un étudiant de l’EPSI Rennes, a remporté le trophée Idéation. « Nous pensons qu’un boîtier lumineux apposé sur le collier des vaches laitières qui s’allumerait lors d’une alerte (chaleur, boiterie, mammite, rumination…) pourrait faciliter le travail de l’éleveur, notamment quand ce sont des remplaçants qui travaillent sur la ferme », indiquent les élèves à l’initiative du projet. Une couleur correspondrait à un problème spécifique. « Ce serait un gain de temps. Même les grands-parents ou les enfants pourraient détecter le problème et le signaler aux éleveurs ».Pour repérer facilement la vache dans l’étableLe jury, composé d’éleveurs et de spécialistes de l’élevage, a été séduit par cette idée, présentée sur scène pendant une dizaine de minutes. Pour eux, le boîtier lumineux permettrait surtout aux éleveurs de repérer rapidement l’animal concerné dans l’étable. Le système pouvant être énergivore, le boîtier lumineux pourrait s’allumer seulement au moment où l’éleveur cherche sa vache, grâce à une commande sur Smartphone. Une demande qui semblait possible à réaliser pour l’étudiant de l’EPSI, en charge de l’application informatique. L’idée pourrait faire son chemin.Bernard Laurent…