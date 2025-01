Journalistes en herbe au Space

Chercher un sujet et un angle, trouver le bon interlocuteur, préparer l’entretien, recueillir et traiter les informations, les agréger et écrire l’information essentielle pour solliciter l’intérêt du lecteur… Tel était leur objectif en ces 3 jours intenses du Space, en septembre dernier à Rennes. Alors, pour remplir d’informations leur journal, les Terminales Bac pro CGEA de l’Issat de Redon ont foulé les allées du Salon arborant non sans fierté leur badge VIP, en quête du bon professionnel à interviewer pour réaliser à bien leur mission. Entre deux rendez-vous ‘professionnels’, ils se retrouvaient sur leur stand ‘La terre Demain’, du nom de leur journal, pour débriefer avec leurs formateurs et 3 journalistes adhérents au Journal des lycées (1).

« Cela nous a ouvert de nouvelles portes »

« Avec cette casquette de journaliste, on a vu le Space sous un autre jour. On a beaucoup appris et cela nous a ouvert de nouvelles portes. On a rencontré des personnes vers qui on ne serait pas allés autrement : des YouTubers, des sénateur ou député européen… », relaient Jérémie Jouan, Mario Chauveau-Michel et Mathis Saloux. Leur objectif : choisir des thèmes d’actualité qui montrent une agriculture moderne, avec ses récentes évolutions. Pour cela, un brainstorming en comité de rédaction leur a permis de lister les sujets possibles : les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle, la place des femmes en agriculture, le bien-être animal, la génétique et la passion des concours, la vision de l’agriculture française par nos voisins européens… « On a ensuite constitué des groupes selon nos affinités envers les questions à traiter. C’est toujours plus facile de travailler un sujet sur un thème qu’on a choisi que s’il est imposé. On s’est rendu au Space avec 3 à 4 questions pour chaque article à rédiger. » Chaque groupe avait 2 articles à écrire.

Pas si facile d’écrire…

Chapeau, accroche, chute… Ils se sont confrontés au jargon du milieu de la presse. « S’il n’est pas si simple d’aller vers les gens, il n’a pas été facile non plus de rédiger un texte pour le journal. Car il a fallu regrouper les informations en groupe, les hiérarchiser et les mettre en forme. On y a passé du temps ! Trop axés sur le contenu à rédiger, on s’est rendu compte qu’on n’avait pas pris assez de temps pour travailler les photos… » Le tout, dans une ambiance de salle de presse, sous une pression qui augmente au fil des jours avec en ligne de mire un bouclage prévu la semaine suivante. « C’était du concret : avec ces actions, on montre que l’on ne fait pas que des cours théoriques. Et on est vraiment fiers du résultat d’un projet qu’on a bâti de A à Z », prônent-ils fin novembre devant leur journal fraîchement imprimé. Avant de continuer : « Et au vu de cette expérience très enrichissante, on espère que cela incitera les classes de 2ndes et les 1res à écrire dans le journal ‘au fil de l’info’ du lycée. »

Carole David

(1) Plateforme en ligne où les lycées peuvent bénéficier de mises en page d’articles et de pré-maquettes de pages pour élaborer des journaux.

