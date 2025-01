En immersion dans un lycée agricole au Maroc

L’effectif de CAP métiers de l’agriculture par apprentissage de 2e année du CFPPA de Kernilien est de 10 étudiants pour cette année. Ils sont 2 à faire la formation sur 1 an. « Ils passent 12 semaines à l’école entre septembre et juin. Le rythme est d’environ 1 semaine d’école par mois et le reste du temps ils sont sur une exploitation agricole avec laquelle ils ont un contrat de salarié. À ce titre, ils ont 5 semaines de congés par an », décrit rapidement Chantal Bévillon, référente apprentissage du CAP au CFPPA de Kernilien.

Une tenue réglementaire à porter chaque jour

Les 8 étudiants qui réalisent le CAP sur 2 ans sont partis en voyage de découverte dans le cadre d’une coopération entre Kernilien et l’institut royal des techniciens spécialisés en élevage de Fouarat Kenitra, un établissement agricole et paramilitaire du Maroc. « L’objectif était de leur faire découvrir un autre horizon et en échange nous allons faire découvrir notre établissement agricole et notre agriculture à des Marocains. Le voyage a été entièrement financé par Ocapiat », précise Chantal Bévillon. Les étudiants se sont retrouvés en immersion totale dans l’établissement agricole et paramilitaire. À leur arrivée ils ont reçu la tenue réglementaire qu’ils devaient porter chaque jour. « Dès le réveil à 6 h du matin nous avons suivi le rythme des étudiants marocains. Nous étions avec eux à l’internat, en cours et lors des repas. Là-bas, il n’y a pas de couverts ni d’assiette pour manger, cela nous a un peu perturbés au début », témoigne Manon Bak Amouret, en CAP par apprentissage à Kernilien.

2 500 vaches à la traite

« La ferme de l’école ressemblait à une ferme pédagogique de chez nous avec 13 laitières, 2 veaux, quelques moutons et chèvres, des volailles, 3 autruches et un atelier de pondeuses en cage. Les vaches étaient attachées lors de la traite », indique Killian Bihan, en CAP par apprentissage. La délégation bretonne a aussi visité un centre d’insémination bovine et une exploitation laitière appartenant au roi et totalisant 7 000 bovins. « 200 salariés travaillent sur cette ferme où 2 500 vaches passent à la traite matin, midi et soir dans une salle de traite de 2 x 50 places. La production laitière journalière est de 80 000 litres », livre Manon Bak Amouret. Sur cette exploitation il n’y a qu’un seul bâtiment avec 200 places de logettes qui sert à faire des essais, les autres animaux sont dehors. Les étudiants auraient aimé voir une exploitation représentative de ce qui se fait là-bas. « Les Marocains nous ont expliqué que c’était plutôt des fermes de 60 laitières avec des moutons en engraissement en complément. Ils misent sur la diversification, il y a peu de fermes spécialisées. Il y a aussi beaucoup de petite agriculture vivrière, avec de la production qui sert à faire des échanges. Ce voyage a permis aux apprentis de découvrir d’autres pratiques agricoles. Ils ont aussi découvert que ce n’était pas encore dans les mœurs d’éduquer les filles aux métiers de l’agriculture », note Chantal Bévillon.

