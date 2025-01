Une désileuse autonome

Déjà présent en Allemagne et en Autriche, le système Lift est « un outil autonome qui, une fois positionné dans le silo et grâce à son Lidar (système de télédétection et de mesure de distance par faisceau laser), désile automatiquement l’ensilage », explique Arnauld Freour Vuillemin, responsable commercial chez Boumatic. Cet outil permet de désiler de façon autonome les silos, que ce soit du maïs ou de l’herbe, grâce à des fraises qui opèrent sur une largeur de 10 cm. « Le Lidar dessine le silo pour se repérer ». Le fourrage désilé est entraîné par 2 vis puis est aspiré par un cyclone positionné à proximité du robot d’alimentation type Shuttle Eco de la marque. Un tuyau souple transfère la matière vers ce robot. Ainsi, la ration « est toujours fraîche. Le robot commande la mise en marche du Lift. Une fois la quantité de fourrage chargée, le Lift s’arrête ». Au fur et à mesure, l’engin va avancer, sans aucune intervention de l’éleveur. Le tuyau souple achemine l’ensilage vers le robot. Un Lift par silo La machine est capable d’intervenir sur tous types d’ensilages, du méteil, des drêches surpressées, du maïs humide, de la luzerne… à condition que les brins ne mesurent pas plus de 10 cm. Concernant le silo de stockage, il doit impérativement être constitué de murs hauts d’au moins 1,5 m. La profondeur et la largeur sont configurées avant la mise en route du procédé. Si 2 ensilages différents sont à distribuer, par exemple avec un silo d’ensilage de maïs puis un second d’ensilage d’herbe, 2 Lifts sont nécessaires. Deux modèles existent sur le marché, un premier capable de désiler sur 3 m de haut, le second pouvant atteindre 4,5 m. Lors des changements de place, notamment pour passer d’un silo à un autre, la…