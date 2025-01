L’efficacité et la simplicité du godet

« Avant la ration était distribuée à l’aide d’une désileuse classique. Lorsque notre fils s’est installé, la production laitière a augmenté pour atteindre aujourd’hui 1 million de litres et il était alors indispensable de revoir notre mode de distribution », témoigne Alfred Delaroche, éleveur laitier en Gaec avec sa femme Danielle et leur fils Quentin sur la commune des Portes-du-Coglais (35). Les associés voulaient un système simple, efficace, fonctionnel permettant de peser, mélanger et distribuer la ration. Ils ont donc investi il y a 2 ans dans un godet Émily Mélodis de 4,2 m3 et dans un télescopique pour la préparation et la distribution de la ration qui a d’autres usages sur la ferme comme le curage du fumier par exemple.

15 minutes pour charger, mélanger et distribuer

Les associés ont rapidement écarté la solution de type mélangeuse qui mobilise 2 tracteurs. « Le godet mélangeur permet de tout faire avec le télescopique qui est équipé de la pesée, pour une ration bien équilibrée. La fraise sur le godet assure un front d’attaque très propre », note Alfred Delaroche. L’éleveur démarre la ration en chargeant entre 150 et 200 kg de luzerne, puis 300 kg d’ensilage d’herbe. Il ajoute 80 kg de correcteur azoté et 70 kg de maïs grain broyé, vient ensuite le maïs ensilage avec 1 tonne. Il termine en ajoutant 200 litres d’eau car le maïs ensilé en 2023 est à 40 % de matière sèche. « Il faut 15 minutes en tout pour charger le godet, mélanger et distribuer. C’est à faire 2 fois pour apporter la ration aux 2 lots de laitières et cela matin et soir. Je le fais à 7 h le matin et à 17 h le soir. Le godet nous sert aussi pour alimenter les génisses, les taries et les vaches en préparation au vêlage », explique Alfred Delaroche.

La fraise sur le godet assure un front d’attaque toujours très propre.

Tout faire sans descendre du télescopique

Les éleveurs estiment que le passage en ration mélangée a permis d’améliorer la production par vache mais sans l’avoir vraiment chiffré. Ils affichent une production moyenne par vache qui frôle les 12 000 litres.

« Pour nous, le godet était la meilleure solution vue la conception des bâtiments et le manque de hauteur qui n’auraient pas permis le passage d’une mélangeuse ou alors beaucoup moins facilement et rapidement qu’avec notre matériel actuel. Le gros avantage est que l’on fait tout sans descendre du siège du télescopique. Ce godet grand volume permet d’embarquer 2 tonnes de fourrages. Nous l’avons équipé de maillons de chaînes en plus des hélices pour pouvoir bien mélanger l’ensilage d’herbe. Nous trouvons que c’est un investissement raisonnable, à l’époque le godet a été acheté 20 000 €. Il nécessite peu d’entretien et ce type de matériel est conçu pour très bien vieillir », conclut l’éleveur.

Nicolas Goualan

La maniabilité du télescopique est un atout lors des opérations de chargement et de distribution de la ration. Le godet est équipé de maillons de chaînes en plus des hélices pour pouvoir bien mélanger l’ensilage d’herbe.