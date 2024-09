Favoriser le repos pour préserver les pieds

La journée des bovins est bien chargée. Chaque vache passe 3 à 5 heures pour s’alimenter, en prenant 9 à 14 repas quotidiens, se couche pour se reposer 12 à 14 heures, entretient des rapports sociaux pendant 2 à 3 heures. Le reste du temps est consacré à des déplacements, à la traite, à l’abreuvement plus ou moins long suivant la météo et si le temps est chaud. Au total, elle rumine entre 7 et 10 heures par jour. C’est pourquoi trouver un animal seul, debout et inactif est anormal, et peut avoir pour origine un inconfort, qui dégrade l’état des pieds. « Si on empêche une vache de se coucher pendant plus de 3 heures, elle pourra renoncer à manger. Cette diminution du temps de couchage se traduit par une diminution des sécrétions d’hormones de croissance, une augmentation de cortisol, hormone du stress », explique Marylise Le Guénic, chargée de mission en santé et bien-être à la Chambre d’agriculture, lors d’une journée technique organisée par l’Association nationale des pédicures bovins, à Elliant (29). Ce pic d’hormone stressante peut ne pas être préoccupant si elle est brève et occasionnelle ; elle s’avère plus problématique quand elle se prolonge dans la durée.Trouver un animal seul, debout et inactif est anormal Le gabarit des animaux n’est sans doute pas étranger aux problèmes de pattes, car en progressant au fil des années « le poids sur les sabots augmente. Il est d’environ 360 kg sur les pattes avant et de 290 kg sur celles de l’arrière ». Une boiterie a une incidence sur la reproduction, « le taux de 1re IA fécondante peut ainsi passer de 42,6 % à 17,5 % quand des problèmes sur les pattes interviennent dans les 2 mois qui précèdent l’insémination, selon une étude de Hansen en 2005 ».Des…