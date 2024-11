Le robot apporte du confort

Hervé et Karine Pouteau sont installés à Louverné (53) depuis 25 ans. À l’époque, l’exploitation était en polyculture-élevage. Mais le rachat de 50 ha de la SAU par la ville pour y construire une zone artisanale a rebattu les cartes. Les agriculteurs sont alors devenus maraîchers. La structure compte désormais 7 ha donc 7 000 m2 de serres. L’intégralité de la production est vendue en direct. Cela permet d’avoir des conditions de travail plus agréables Soulager la pénibilité Assez tôt, les producteurs se sont intéressés à la mécanisation et à la robotique pour réduire la pénibilité du travail. « En 2015, nous avons acheté un enjambeur Toutilo et en 2016, nous avons investi dans un Culti’track de chez Terrateck », indique Hervé Pouteau. Enfin, en 2021, les agriculteurs décident de s’équiper du robot Oz fabriqué par l’entreprise toulousaine Naïo. « L’ajout du GPS RTK sur la machine en 2020 nous a convaincus », déclare le maraîcher. « Avant, elle était guidée par caméra et palpeurs dont je trouvais les réglages trop compliqués. » L’investissement était d’environ 25 000 €. Des travaux facilités Aujourd’hui, le robot effectue les semis de légumes plantés à 75 cm, comme les carottes, les navets ou encore les panais. La machine est également en charge des premiers désherbages. Son faible poids (150 kg) lui permet en effet de travailler même après une forte pluie. Chez Hervé et Karine Pouteau, Oz arpente les parcelles entre 4 et 6 heures par jour avec un pic d’activité entre mars et juin. « Nous accordons une grande attention à nos semis », explique l’agriculteur. « La préparation du sol doit être exemplaire et même si c’est le robot qui sème, nous avons un salarié qui le suit au champ pour vérifier que tout se passe bien. » La précision centimétrique…