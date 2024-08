Partir en vacances grâce au service de remplacement

>« Chaque été, nous partons en vacances une semaine début juillet. Nous faisons alors appel au service de remplacement », explique Carine Lebret, associée avec son mari Arnaud et son beau-frère Vincent dans le Gaec de la Pelterie. Une pause essentielle en début d’été « qui nous permet de nous ressourcer, en se coupant de l’exploitation. » Cette année, le couple est parti au Portugal avec leur fils âgé de 10 ans. « C’est la première fois que nous prenions l’avion. » Une pause essentielle en début d’été Sur une SAU de 220 ha, l’exploitation comprend plusieurs ateliers : laitier (130 VL), allaitant (35 mères limousines, naisseur – engraisseur), 300 places d’engraissement de porcs, veaux nourris au lait entier (environ 50 par an). L’équipement de 2 x 14 postes TPA permet de réaliser la traite en 1 h – 1 h 15. « Un plancher mobile a été installé et j’utilise aussi un exosquelette régulièrement », précise l’agricultrice. Un taxi-lait facilite le travail auprès des veaux d’élevage. Penser à profiter du crédit d’impôt Côté financement des vacances, « le crédit d’impôt permet de réduire le coût du remplacement », rappelle-t-elle. Dans la limite de 17 jours par an, il s’élève à 60 % des dépenses engagées ayant permis de prendre en charge le remplacement pour congé. Cela demande par contre d’anticiper un peu pour une meilleure organisation du service de remplacement. « Nous prenons aussi une semaine chaque année pour aller aux sports d’hiver. Je l’ai déjà réservée… » Le Gaec accueille un apprenti qui va prochainement être embauché comme salarié. Lors des vacances de Carine et Arnaud, Vincent Lebret travaille avec le ou la remplaçant(e). Et quand il prend ses congés, le couple tient la ferme. Le reste de l’année, « nous travaillons un week-end sur deux. » Les…