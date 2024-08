Un petit nid pour souffler l’été

>La rotation des 90 ha de culture d’Olivier Le Borgne est longue. Entre les orges, les blés, les maïs, les petits pois, les épinards, les carottes et les haricots, les récoltes en plein été sont nombreuses. À cela s’ajoute depuis peu du lin. De plus, l’agriculteur basé à Saint-Frégant (29) réalise du transport avec son porte-caisson sur toute la côte nord-finistérienne pour Eureden. Difficile dans ce cas de se dégager du temps pour être en famille à la belle saison. Pour autant, l’agriculteur a trouvé la parade et s’octroie des moments en bord de mer, grâce à un mobile-home posé sur un terrain de camping à Pleubian (22). En moins de 2 heures, il peut ainsi changer d’air. « La parcelle est louée 3 300 €/an, le mobile-home a été acheté neuf 55 000 € » précise-t-il. Changer d’air en moins de 2 heures Ne pas rester chez soi Si l’emploi du temps est dense l’été entre les récoltes de céréales et de pois en juillet, le suivi des cultures et leur récolte en août, le trajet est vite effectué pour rejoindre la destination maritime costarmoricaine. « Je suis revenu dans le Finistère 2 jours pendant la moisson l’année dernière. J’essaie de partir les week-ends et les jours fériés. Au moins, je ne reste pas dans la cour de la ferme : si je reste ici, je trouverai toujours du travail. À Pleubian, il n’y a rien à faire, tout l’entretien du terrain est fait, que ce soient les tailles de haie, la tonte… » Cette année, ce sera direction le Sillon de Talbert ou la visite de Paimpol, mais aussi « aller simplement à la pêche. On rencontre du monde de partout dans le camping, on peut profiter de sa famille en passant du temps avec eux, faire des…