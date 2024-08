Moins de lait, mais aussi moins de travail

>Au Gaec du Landier, Yannick Joubrel et Régis Blot élèvent 75 vaches laitières (croisement 3 voies Prim’ Holstein, Brune des Alpes et Normande). Le troupeau a produit 430 000 litres de lait pendant la dernière campagne. La SAU de 123 ha est majoritairement composée d’herbe (82 ha). « Nous cultivons également du maïs, du blé meunier, de l’orge brassicole, du sarrasin et un mélange triticale et féverole », déclarent les éleveurs. La ferme est en bio depuis 2017. Il y a environ 8 ans, Yannick Joubrel pensait déjà à réduire le temps de travail et l’astreinte sur l’exploitation. « Il y avait deux options possibles », raconte le Bretillien. « Soit nous investissions dans un robot, soit nous passions en monotraite. Mais je n’aimais pas l’idée d’être dérangé à toute heure par les alarmes sur mon téléphone. » Pendant quelques années cependant, la question est restée en suspens. Cela correspond bien aux vêlages groupés Grouper les vêlages En 2020, les deux associés décident de grouper les vêlages à l’automne afin de faciliter l’organisation du travail. Depuis, toutes les génisses naissent entre septembre et octobre. « Désormais, il n’y a plus que deux séries de veaux à gérer. » En parallèle, depuis 2021, le troupeau passe en monotraite tous les étés de juin à août. « Cela correspond bien aux vêlages groupés et au calendrier de la pousse de l’herbe », témoignent les associés. « C’est également moins de travail pendant les jours les plus chauds de l’année et cela nous permet de gagner en tranquillité. » De plus, cette organisation octroie aux éleveurs une semaine de congés supplémentaire en été. Les agriculteurs prennent donc 3 semaines de vacances en été, une semaine pendant l’hiver et une autre au printemps. La reprise est difficile Le passage en monotraite pendant 3 mois…