Biolait va agir sur ses coûts logistiques

« Les prix actuels ne sont pas satisfaisants, compte tenu de l’inflation et du décrochage par rapport au prix du lait conventionnel. Nous souhaitons augmenter de 10 % le prix du lait payé aux producteurs et passer la barre des 500 €/1 000 L dès 2025 », a déclaré Yves Sauvaget, vice-président de Biolait, lors d’un point presse.

« Lors de notre assemblée générale qui a eu lieu les 9 et 10 avril en présence de 477 producteurs, nous avons voté à 80 % deux mesures qui vont nous permettre de réduire nos coûts logistiques. Sur les fermes existantes, nous allons redéfinir nos tournées de collecte, territoire par territoire. Des contraintes telles que des volumes minimums livrés par ferme pourraient être mises en place », précise Maud Cloarec, vice-présidente.

La 2e mesure concerne l’intégration de nouvelles fermes dans le groupement. « Elle se fera à condition que ces fermes s’insèrent dans un schéma de collecte cohérent, en plus du respect de nos valeurs et de nos démarches qualité. » Actuellement, « nous avons une soixantaine de demandes, surtout des producteurs lâchés par leurs collecteurs. »

L’amélioration des débouchés commerciaux est une autre orientation décidée par les producteurs, dans un contexte de signaux positifs sur le marché du lait bio. Le groupement enregistre avec ses trois partenaires majeurs – U, Auchan et Biocoop – une croissance de 4 % sur un an, portée notamment par les animations en magasin réalisées par les éleveurs. Après U, le lait MDD Auchan arborera le repère ‘Il lait là’ de Biolait cette année.

De nouvelles actions en lien avec les 100 clients partenaires et en RHD (Restauration hors domicile) vont être poursuivies. « Nous entrevoyons un retour à l’équilibre de la filière à terme, voire un déficit d’offre en lait bio », soulignent les responsables.

Troisième volet, Biolait a récemment demandé au ministère de l’Agriculture d’ouvrir les programmes opérationnels (Pac) aux organisations de producteurs (OP) de lait bio « dans l’objectif de structurer la filière, d’atteindre les objectifs du plan Ambition Bio et de faciliter l’installation des jeunes. Nous attendons la décision de l’État. »

Agnès Cussonneau

Sur un an, la collecte de Biolait est passée de 300 à 240 millions L. En cause, le départ de 200 producteurs (sur 2 ans) : 50 % pour un retour en conventionnel et 50 % pour arrêt du lait ou retraite. « Mais cette chute est aussi due aux crises sanitaires (FCO, MHE) sévissant surtout sur l’Est », note Maud Cloarec. 1 100 fermes adhèrent à Biolait (2 600 emplois), soit près de 30 % des élevages laitiers bio en France, présents sur 73 départements. « Notre modèle attire : en 2024, nous avons aidé 43 installations et structurations de pâturage. »