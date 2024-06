Du confort à la traite

Dans les ateliers laitiers, difficile de parler amélioration des conditions de travail, réduction de la pénibilité ou maîtrise des charges horaires sans passer par la case traite. Rendez-vous quotidien, incontournable et stratégique, la traite manuelle représente une astreinte physique qui devient parfois une contrainte usante et fatigante quand le troupeau s’élargit et que le débit de l’équipement atteint ses limites. Sur le terrain, les producteurs de lait cherchent des solutions pour retrouver du confort dans les installations traditionnelles. Les pistes sont nombreuses : construction de plain pied, allègement des faisceaux trayeurs, élargissement des fosses, éclairage des enceintes, plancher mobile pour mieux s’adapter à la taille des opérateurs, sortie rapide des quais, barrière poussante pour faciliter la circulation des vaches… Sans oublier, bien sûr, la voie de l’automatisation qui concerne aujourd’hui la majorité des investissements en neuf sur le marché des solutions de traite : les articulations et les dos sont alors épargnés, l’organisation du travail modifiées et l’astreinte différente.