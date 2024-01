Les JA veulent de l’eau

« Nous allons avoir à voter une loi sur l’eau dans quelques mois », indique Anne Le Hénanff. « C’est maintenant que l’on doit en parler avec vous, de manière à amender éventuellement le texte quand il nous sera présenté ». Les jeunes agriculteurs estiment qu’il faut être en capacité de retenir l’eau de pluie. « Les masses se déplacent du nord au sud du Morbihan, par réseaux, sans alimenter suffisamment les terres agricoles et naturelles », indique Simon Martin, en charge de l’environnement chez JA 56. « Nous avons un sous-sol granitique, avec peu de nappes phréatiques ».

Des réserves multi-usages

Les agriculteurs demandent à pouvoir capter une partie de la lame hivernale. « Nous venons d’avoir 300 mm en deux mois ; tout part à la mer, bien trop rapidement ». Ils demandent la possibilité de créer des réserves dans les vallées, où le sol est naturellement adapté, « pas au sommet des collines. Les retenues collinaires que nous demandons n’ont rien de grandes bassines ; elles font 20 000 m3, en moyenne, remplies grâce aux surplus de l’hiver ». Les météorologues prévoient plus de pluies en hiver et moins en été dans les prochaines années. « Nous aurons des besoins pour les légumes et même, peut-être, pour les fourrages ». Ces réserves, à qui il est reproché de réchauffer l’eau des rivières en aval, seraient multi-usages ; elles pourraient servir à lutter contre les incendies, plus nombreux à l’avenir. La députée promet d’échanger sur ce thème, avec ses collègues, et de travailler avec les entreprises, les associations, les agriculteurs et toutes les parties concernées sur le meilleur usage possible de l’eau. Il faudra partager et, les jeunes agriculteurs l’espèrent, mailler le territoire de petites retenues, idéalement placées pour éviter les nuisances, afin de passer les étés sereinement.