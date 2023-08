Plus de 17°C en moyenne dans le monde les 3 et 4 juillet dernier. Jamais la température du globe n’avait atteint de tels sommets. Ceci, après le mois de juin le plus chaud depuis le début de l’enregistrement des températures. En France, cette température moyenne s’est élevée d’1,7°C en un siècle, selon Serge Zaka, qui intervenait, début juillet, à la station expérimentale de Kerguéhénnec, lors d’une journée consacrée à la gestion sobre et performante de la ressource en eau. « La Bretagne agricole sera toujours productive en 2070, avec le climat aquitain actuel ». De nouvelles cultures et de nouvelles filières vont remonter, prédit le scientifique, à l’image de la vigne, dont les projets émergent déjà dans le Sud du Morbihan. « La pluviométrie sera stable en moyenne sur l’année jusqu’à la fin du siècle mais les saisons seront différentes ». Moins de pluie en été, plus en hiver. « Le nombre de journées chaudes (> 35°C) en 2050 seront plus nombreuses mais la situation sera gérable en Bretagne ». Région française qui présente également le moins de risques de ravages par la grêle et le gel. « Le gel, qui a provoqué 4 milliards de pertes en 2021 dans la viticulture et l’arboriculture, restera un problème dans l’hexagone jusqu’en 2050, après quoi, il ne sévira plus ».

L’effet du CO 2

Le rendement du blé, qui a augmenté régulièrement depuis quelques décennies se stabilisera dans le Nord du pays et chutera de près de 15 % dans le Sud, où, « le déficit hydrique en période de montaison et l’échaudage pendant le remplissage des grains seront préjudiciables malgré les progrès techniques. Au Nord, l’augmentation du CO 2 dans l’atmosphère compensera les inconvénients ». Les plantes convertissent ce dioxyde de carbone en oxygène et en matière organique grâce à la photosynthèse, favorisant les rendements. « Dans les régions du nord de l’Europe, mais aussi en Russie et au Canada, le blé s’épanouira grâce aux pluies et au CO 2 . À l’inverse, dans des pays du Sud, comme l’Espagne, la culture disparaîtra ». L’augmentation des rendements de la culture de maïs s’essoufflera, voire diminuera dans les terres les moins profondes de Bretagne. La végétalisation de la région pourrait également lui être préjudiciable (moins de prairies et d’engrais organiques). « L’effet CO 2 ne jouera pas pour cette culture ». Le colza s’en sortira dans le Nord et stabilisera sa production dans le Sud. « Son système racinaire lui permet d’aller chercher de l’eau ».

Reprise automnale de l’herbe difficile

Les prairies seront fortement impactées. « La croissance sera plus précoce, se traduisant par une pousse supérieure de 30 % au printemps. Ensuite, jusqu’à juin, elle devrait être identique à maintenant et presque deux fois plus faible en période estivale. La reprise automnale sera difficile, avec une mort végétale possible sur certaines espèces ». Les animaux souffriront également de la chaleur. « Le nombre de jours de stress thermique pour une vache est d’une cinquantaine de jours, en moyenne actuellement, à Ploërmel. Il y aura une quinzaine de jours en plus en 2050 ». La production laitière devrait diminuer de 10 % en période estivale, selon Serge Zaka, en raison de l’inconfort et de l’augmentation des risques durant la gestation.

Variétés résistantes

Quoi qu’il en soit, l’adaptation au changement climatique est nécessaire. De nouvelles espèces seront cultivées là où, pour des raisons climatiques, elles étaient absentes. La génétique pourrait aussi faciliter l’adaptation au changement, avec des variétés plus résistantes au stress hydrique. Les nouvelles méthodes de sélection pourraient permettre d’aller plus vite, à condition d’être acceptées par la société.